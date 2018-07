Curator werkt aan verkoop Athleteshop

Er komt snel meer duidelijkheid over de afwikkeling van het faillissement van webwinkel Athleteshop.nl. Er zijn meerdere geïnteresseerden die het bedrijf willen overnemen, waarschijnlijk in delen. Mogelijk zijn er ook partijen die de webwinkel in zijn geheel willen voortzetten.

'Zeer divers'

De belangstelling voor Athleteshop is 'zeer divers' aldus curator Peter Bakker, die verder geen toelichting wil geven op de gang van zaken rond het bankroet van de webwinkel in sport- en vrijetijdsartikelen.

Verlengd

De termijn waarop op Athleteshop kan worden geboden wordt waarschijnlijk verlengd. Het kost de curator meer tijd om alle belangstellenden van de juiste informatie te voorzien. Aanvankelijk moesten biedingen uiterlijk woensdagochtend binnen zijn.

Voorraad

Overnamekandidaten zijn geïnteresseerd in inventaris, het klantenbestand of computerprogramma's voor het beheer van de webshop. Verder is er een reeks domeinnamen die Athleteshop heeft geregistreerd en ook is er een voorraad artikelen in een van de Athleteshop-magazijnen met een inkoopwaarde van 370.000 euro.

Ontmanteling

Wanneer het bedrijf in delen wordt verkocht, betekent het de definitieve ontmanteling van Athleteshop, dat in 2016 nog het snelst groeiende e-commercebedrijf van het land was en in 2017 een omzet boekte van 23,5 miljoen euro. Een doorstart van Athleteshop is echter nog altijd niet uitgesloten, maar zal moeilijk zijn. Door de belabberde levering heeft het bedrijf het vertrouwen van klanten verloren en een slechte naam gekregen.

Kwalijk

Athleteshop ging vorige week failliet, met achterlating van een miljoenenschuld en een menigte aan boze klanten. Zo'n 150 mensen verloren hierbij hun baan. Veel klanten nemen het de webwinkel en ook eigenaar Yuri Solinger persoonlijk kwalijk dat hij nog bestellingen aannam, terwijl men wist dat artikelen niet geleverd konden worden.

Lees ook:

- Medewerkers bijgepraat over faillissement Athleteshop: 'De sfeer was luchtig'

- Curator: 'Athleteshop zal niks meer leveren'

- Rechter verklaart Athleteshop failliet

- Athleteshop van oud-schaatser Yuri Solinger vraagt faillissement aan