FC Groningen stoomt zich in Norg klaar voor het nieuwe seizoen

De selectie van FC Groningen is deze week op trainingskamp. Niet ver van huis, maar in Norg. 'Mooi weer, een goed veld: ideaal om een paar dagen met elkaar door te brengen', zegt trainer Danny Buijs.

'Het doel is om fitter en beter te worden en ons klaar te stomen voor de competitie.'

Buijs traint met een fitte selectie. Alleen Ajdin Hrustic trainde dinsdag nog deels apart van de groep. De FC arriveerde maandag in Norg en blijft tot en met vrijdag in het Drentse dorp. Vrijdagavond staat de oefenwedstrijd tegen het Duitse SV Meppen op het programma, op het veld van GOMOS.

'Grenzen opzoeken'

Groningen traint twee keer per dag. 'Uiteindelijk moet je je grenzen opzoeken. Als je met elkaar wat wilt bereiken - en dat willen we -moet je er ook wat voor doen. Het komt niet vanzelf. We proberen elke training zo optimaal mogelijk in te vullen.'

'Het is lekker om nu de hele dag bij elkaar te zijn. Je kunt trainen, maar ook individuele gesprekken voeren. En er zijn teammeetings.'

WK

En er wordt ook naar voetbal gekeken. De halve finales op het WK (België-Frankrijk en Engeland-Kroatië) worden gezamenlijk bekeken.

'Ik roep al een paar weken dat van mij Kroatië het WK mag winnen', zegt Buiis. 'Voorlopig zitten ze er nog in. Dat vind ik gewoon een mooie ploeg, met aardige spelers als Modric en Rakitic. Al hebben die andere ploegen natuurlijk ook een paar aardige spelers.'

Lees ook:

- FC-trainer Buijs niet blij na nipte zege: 'We zijn niet een of ander campingelftal'

- 'Ik rem spelers liever af, dan dat ik pepers in hun reet moet douwen'