Ondernemers Musselkanaal kunnen winkelgevels opfleuren

De gemeente Stadskanaal trekt 112.000 euro uit voor een subsidiepot waarmee Musselkanaalster ondernemers hun winkelpand kunnen opknappen. Doel is om het winkelgebied langs het kanaal meer aanzien te geven.

De ondernemers in Musselkanaal zijn er blij mee, zegt woordvoerder Henk Leenders van de ondernemersvereniging.

Niet zomaar

'De ondernemers kunnen met dit geld hun gevels opknappen', legt hij uit. 'Ze krijgen het geld niet zomaar, ze moeten met een gedegen plan komen en zelf het plan dragen. De gemeente besluit vervolgens of ze bijdraagt, het plan wordt getoetst door een speciale commissie.'

Volgens Leenders is het niet dramatisch gesteld, maar moet er wel wat gebeuren.

Scan

'We zijn er op tijd bij. Er is een scan gemaakt van het centrum, we kwamen er als Musselkanaal niet eens zo slecht uit. Maar het is nu tijd om aan te pakken, het centrum moet toekomstbestendig worden gemaakt.'

De ondernemersvereniging is nog niet klaar. Volgens Leenders wordt er gewerkt aan plannen om het centrum van Musselkanaal verder te verfraaien.

Lees ook:

- Stadskanaal pakt sloophamer voor verpauperde panden in Musselkanaal