Is Veendam wel interessant voor toeristen? Gisteren deed GroenLinks-raadslid Trevor Mooijman stof opwaaien. Het centrum van Veendam is volgens hem 'lelijkheid troef' en volgens de politicus is Veendam geen trekpleister voor toeristen. Ronald gaat op onderzoek uit.

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

1) Er gaat niets boven Veendam

'Toeristen genoeg op de camper camping hier in Veendam', zegt Ronald als hij Veendam verkent. 'Het is prachtig hier', zegt een bezoeker van de camping. Ronald spreekt zelfs een paar 'oliesjeiks' die zijn neergedaald op de camping.

2) Rode Duivels tegen de Haantjes

België staat in de halve finale tegen Frankrijk. Hoe beleven de Groningse Belgen en Fransen dit eigenlijk? Te gast bij Noord Vandaag zijn de consul van België Edward Gerner, die woont in het mooie Schaphalsterzijl. Ook in de studio is Française en lerares Frans aan het Gomarus college in Stad Marie Louise Lantman.

Gerner en Lantman vertellen over hoe zij vanavond naar de wedstrijd gaan kijken. Ook bij FC Groningen zijn ze in de WK-stemming. De selectie belegt momenteel een trainingskamp in Norg. Daar wordt dagelijks getraind en vanavond kijken ze met z'n allen Frankrijk - België. Voor Belg en reservekeeper Kevin Begois een speciale avond.

3) Koeienmelker gezocht

Koeien melken is niet in trek. Alleen al in de drie noordelijke provincies staan tientallen vacatures voor koeienmelkers open. Boeren hebben daardoor steeds meer moeite hun veestapel gemolken te krijgen.

4) Ede Staal is hit op orgel

De liedjes van Ede Staal gespeeld op Groninger kerkorgels: het blijkt een schot in de roos. En de cd die de Groninger musicus en componist Peter Siebesma hiervan maakte is een succes.