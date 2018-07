Deel dit artikel:











Stad en Ommeland dringt aan op eigen accommodatie Kids United Kids United traint (Foto: Berton van Balveren/RTV Noord)

Stad en Ommeland springt in de bres voor Kids United, de voetbalclub voor kinderen met een beperking. De partij die in de Groninger gemeenteraad zit wil duidelijkheid over de accommodatie van de club.

Kids United strijdt al jaren voor een eigen clubhuis met aangepaste faciliteiten. Haast maken Volgens Stad en Ommeland zijn de velden op de huidige lokatie, sportpark de Kring, zeer regelmatig volledig overbelast en onbespeelbaar. De partij wil dat de gemeente haast maakt met het vinden van een geschikte eigen plek voor de voetbalclub. 'Wij krijgen van ouders te horen dat de kinderen in paniek raken, niet slapen uit onzekerheid of er wel gevoetbald kan worden. En dat juist bij deze kwetsbare groep die gebaat is bij regelmaat en zekerheid. Probeer aan een kind maar eens uit te leggen waarom er de ene week wel en de week daarna geen voetbal is', zegt Amrut Sijbolts, fractievoorzitter van de partij. 'Jarenlang praten' 'Na jarenlang praten en zoeken naar een geschikte locatie moet de schop eindelijk eens in de grond voor de bouw van een clubhuis.' Lees ook: - Kinderen met een rollator kunnen voetballen bij Kids United

