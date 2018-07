Deel dit artikel:











Versterken eerste school in Midden-Groningen begint deze zomer Het Galjoen (Foto: Google Street View)

De versterking van basisschool Het Galjoen in Hoogezand begint in de zomervakantie.Het project is onderdeel van het zogeheten Scholenprogramma van de gemeente Midden-Groningen.

Dat programma moet ervoor zorgen dat alle basisscholen in de gemeente in 2021 aardbevingsbestendig en klaar voor de toekomst zijn. De eerste Het Galjoen is de eerste school in de gemeente die wordt versterkt. De bouwwerkzaamheden gaan na de zomervakantie nog door, maar de kinderen kunnen wel gewoon naar school. Wat gaat er gebeuren? Het gebouw wordt versterkt, onder meer door staal aan de constructie toe te voegen. Delen van het dak, de gevels en de vloeren worden versterkt. Lees ook: - Nieuwbouw voor vijf extra scholen in Midden-Groningen

