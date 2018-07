Opknapbeurt De Molenberg gaat twee keer zoveel kosten als gedacht

De verbouwing van theater De Molenberg in Delfzijl wordt twee keer zo duur als gedacht, blijkt uit onderzoek van de gemeente.

Aanvankelijk werd uitgegaan van een kostenpost van 4,2 miljoen euro, maar dat blijkt nu 8,3 miljoen euro te zijjn. Het complex moet opgeknapt worden, omdat het niet meer aan de eisen voldoet.

'Bedrag niet beschikbaar'

De gemeente heeft het benodigde bedrag niet in kas. Als Delfzijl besluit om alleen het theaterdeel van het complex op te knappen, is er wel voldoende geld beschikbaar. Bij de variant die 8,3 miljoen moet kosten, worden ook het centrum voor kunst en cultuur en de bibliotheek opgeknapt. Het idee is om ze samen in één gebouw te brengen. 'En dat bedrag is niet beschikbaar', zegt wethouder Hans Ronde.

Het college van Delfzijl gaat nu kijken hoe het verder moet. Bij de begrotingsbehandeling in november wordt er verder over gepraat met de gemeenteraad.

