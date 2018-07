Eemsmond: 'Kans op uitkoopregeling Oudeschip neemt toe'

Het is een langgekoesterde wens van de ruim 120 inwoners van Oudeschip: een uitkoopregeling voor hun woning. Die is er nog niet, maar daar gaat op termijn verandering in komen.

Als het aan de gemeente Eemsmond ligt, is het niet de vraag of er een regeling komt, maar wanneer.

Onverkoopbare huizen

Oudeschip ligt letterlijk en figuurlijk onder de rook van de Eemshaven. De fabrieken staan op steenworp afstand en de komende jaren komen vlak boven het dorp twintig windturbines van tweehonderd meter hoog. Ook ligt het dorp aan de rand van het aardbevingsgebied. Zelfs met de aantrekkende woningmarkt zijn huizen er niet gewild.

Inwoners pleiten al jaren voor een zogenoemde Moerdijkregeling, waarbij ze 95 procent van de waarde van hun huis krijgen als ze weg willen. Omwonenden van industriegebied Moerdijk (Noord-Brabant) kunnen van zo'n uitkoopregeling gebruikmaken.

Vuist op tafel

Volgens burgemeester Marijke van Beek van Eemsmond is dat op dit moment nog niet mogelijk: 'Alle ontwikkelingen passen nu nog binnen de geldende regels. Dat maakt het voor ons moeilijk om met de vuist op tafel te slaan bij de provincie en het bedrijfsleven.'

Ook kan Eemsmond financieel gezien niet garant staan voor de uitkoopregeling. Van Beek wil die kosten verhalen op initiatiefnemers van uitbreidingsplannen en de provincie.

Uitbreiding Eemshaven

Nu de economie aantrekt, is het niet ondenkbaar dat ook de Eemshaven gaat uitbreiden. 'De grond begint op te raken. Dat is economisch een heel goed teken, maar er wonen ook mensen. Daar zullen bedrijven wat voor over moeten hebben', zegt Van Beek, doelend op de uitkoopregeling.

Als die uitbreidingsplannen daadwerkelijk doorgaan, wil de gemeente afspreken dat de initiatiefnemers en de provincie met een dergelijke regeling over de brug komen.

Veel plezier

'Of mensen daar gebruik van maken, valt te bezien. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen met plezier wonen in Oudeschip. Maar het gaat erom dat we zorgen wegnemen. En aan de andere kant is het een uitnodiging om in dit prachtige gebied niet alleen te werken, maar ook te komen wonen', besluit Van Beek.

De provincie liet eerder al weten te willen kijken naar mogelijkheden voor een uitkoopregeling voor omwonenden van industriegebieden.

Leefbaarder

Overigens neemt Eemsmond maatregelen om de leefbaarheid in Oudeschip te verbeteren. Zo krijgt het dorp nog dit jaar ledverlichting in straatlantaarns. Ook wordt gekeken of het dorpshuis opgeknapt kan worden. Daarnaast krijgen inwoners van het dorp een aansluiting voor sneller internet.

