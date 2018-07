Peter den Oudsten: 'Ten Boer en Haren worden geen aanhangsel van de stad'

'We moeten snel beginnen met het herstellen van de verhoudingen, want de strijd is diep gegaan. En ik vind dat het herstel vooral gericht moet zijn op de verhoudingen in Haren zelf.' Dat zegt burgemeester Peter den Oudsten van Groningen over de herindeling.

De Eerste Kamer heeft dinsdagavond beslist dat die herindeling doorgaat: Haren, Ten Boer en Groningen gaan fuseren. In Haren is veel verzet geweest tegen het verdwijnen van de zelfstandigheid.

Het was contraproductief voor het proces waar we mee bezig zijn. We gaan er met elkaar wat van maken Peter den Oudsten - burgemeester Groningen

Contraproductief

'Voor alle betrokkenen is het belangrijk dat er nu een eind is gekomen aan een jarenlange discussie', vindt Den Oudsten. 'Het was contraproductief voor het proces waar we mee bezig zijn. We gaan er met elkaar wat van maken.'

De inwoners van Ten Boer en Haren moeten zich realiseren dat ze geen aanhangsel worden van de stad Peter den Oudsten - burgemeester Groningen

Geen aanhangsel van de stad

Den Oudsten zegt dat de bestuurders eerst op vakantie gaan en dat ze daarna in gesprek gaan met de groepen die heel erg tegen de herindeling zijn. 'We gaan samen kijken wat de weg is die we nu moeten gaan. De inwoners van Ten Boer en Haren moeten zich realiseren dat ze geen aanhangsel worden van de stad.'

Baan kwijt

Feitelijk betekent het besluit van de Eerste Kamer dat Den Oudsten, net als zijn collega's in Haren en Ten Boer, per 1 januari 2019 werkloos is. 'In de drie gemeenten zijn de burgemeester, de griffier en de gemeentesecretaris zo meteen hun baan kwijt. Het is aan de commissaris van de Koning om een waarnemer te benoemen. De gemeenteraad zet daarna de procedure in voor de zoektocht naar een nieuwe burgemeester', legt Den Oudsten uit.

Of hij waarnemer wil worden? 'Ik ben in beginsel beschikbaar, maar het is aan de commissaris om te beoordelen wat hij wil.'

