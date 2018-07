Garnwerd had graag een ander fietspad gezien

Er komt een nieuw verhard fietspad tussen Winsum en Garnwerd. Maar over de route zijn de meningen verdeeld.

Dinsdagavond vergaderde de gemeenteraad over de aanleg ervan. Voor de aanpak is tachtigduizend euro nodig.

Een aantal inwoners van het dorp strijdt al jaren voor de aanleg van een fietspad. Het liefst vanaf de weg Klein Garnwerd langs het Oude Diepje over de dijk naar Garnwerd. Maar dat kan niet. Onderzoek wijst uit dat de weidevogels dan te veel verstoord worden. Volgens de gemeente wil de provincie daarom aan deze route niet meewerken.

Kink in de kabel

'De geplande route was fantastisch. Lang het Oude Diep wandelend en fietsend richting het dorp. Langzaam worden de contouren van het dorp zichtbaar. De Molen, Café Hammingh, de kerktoren. We waren uitgelaten en de vlag ging uit', vertelt Harry Hummel. Hij sprak namens de vereniging Dorpsbelangen de raad toe. 'Het leek alsof alle puzzelstukjes in elkaar vielen na 15 jaar. Maar de droom spatte uiteen'.

Dorpsbelangen voelt zich niet serieus genomen. 'De Gemeente heeft ons onvoldoende op de hoogte gehouden gedurende het proces', zegt Hummel. Ook vindt hij dat de provincie steken heeft laten vallen door zich niet te houden aan gemaakte afspraken.

Bittere pil

'Dit dossier heeft een bittere nasmaak. Wij waren ook uitgelaten en blij met de eerste route', liet wethouder Harmannus Blok weten. Hij vindt het een bittere nasmaak dat de provincie afhaakte en de gemeente op zoek moest naar een andere route. Het verharde fietspad komt nu langs de bestaande weg in het grasveld waar al een onverhard pad loopt.

Ondanks de kritiek is Dorpsbelangen blij dat er nu een verhard fietspad komt. 'Het wordt nu een stuk veiliger voor de fietsers. Maar het is niet de mooiste optie', laat Hummel na afloop van de vergadering weten.

Akkoord

Uiteindelijk stemde de raad in met het beschikbaar stellen van de tachtigduizend euro voor de aanleg van het verharde fietspad op de andere route. Vanaf oktober kan deze worden gebruikt.

De andere helft

De route tussen Garnwerd en Winsum wordt nu voor de helft een verhard fietspad. Dorpsbelangen hoopt ook dat het andere gedeelte tussen de weg Klein Garnwerd en de N361 aangepakt gaat worden. Hier delen fietsers nog de weg met automobilisten.

'Langs deze route is een nieuw sportpark gepland. De gemeente zou dan misschien ook een nieuw fietspad kunnen realiseren. Dit zou het helemaal veilig maken voor naar schoolgaande en sportende kinderen' zegt Hummel.

Deze wens neemt het college mee in de ontwikkeling van de plannen voor het nieuwe sportpark Winsum West.