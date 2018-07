Peter den Oudsten wordt waarnemer herindelingsgemeente Groningen

Commissaris van de Koning René Paas gaat burgemeester Peter den Oudsten benoemen als waarnemend burgemeester van de nieuw te vormen gemeente Groningen. Die bestaat uit de huidige gemeenten Ten Boer, Haren en Groningen.

'Het is iemand die onomstreden is, ook onder zijn collega's. Hij legt een enorm gewicht in de schaal. Als die beschikbaar is als waarnemer dan moet je hele sterke argumenten om daar niet voor te kiezen. En die heb ik niet', laat René Paas weten over zijn keuze voor Den Oudsten als tijdelijke burgervader.

Geaccepteerd

Den Oudsten heeft de tijdelijke burgemeestersklus geaccepteerd. De CdK gaat nu in gesprek met de huidige politieke partijen om zijn wens kenbaar te maken. Na de gemeenteraadsverkiezingen in november gaat Paas in gesprek met dan gekozen politieke leiders om een profielschets op te stellen van de vaste burgemeester.

De keus voor Den Oudsten als waarnemer komt nog geen 24 uur nadat de Eerste Kamer de herindeling heeft goedgekeurd.

Westerkwartier en Hogeland

Het is nog niet bekend wie de waarnemend burgemeesters worden van de nieuw te vormen gemeenten Westerkwartier en Het Hogeland.

