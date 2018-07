Deel dit artikel:











Rondje Groningen: Aan de kant voor de schaapskudde Aan de kant voor de schaapskudde (Foto: Henk Binnendijk)

Eén letter verschil, maar toch is het foutje op de Zernikecampus niet heel handig. Opletten is het ook als je in Stad bent, want een schaapskudde kan zomaar op je pad komen.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur stipt zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. 1) Opletten De zomer is heel even weg, maar mocht je toch nog een duik willen nemen.

2) Foutje.... Niet Stephan Hawking, maar de wereldberoemde Stephen Hawking deed deze uitspraak. Klein foutje dus op de Kadijk op de Zernike Campus.

Het wordt trouwens aangepast:

3) Prima plek voor een potje voetbal Wethouder in Stad Joost van Keulen is uitgerekend dinsdagavond in Parijs, als Frankrijk dus wint van België in de halve finale van het WK.

4) Friese visite Onze Friese buren verkennen onze mooie provincie. Maar of ze nog weer terugkomen in Fryslân? 5) Maaien maar Daar zijn ze weer!

6) Live politieshow De 'politiekids' kregen vandaag een demonstratie van de hondenbegeleiders van de politie Groningen. Daar kan toch geen tv tegenop?

7) Een kookworkshop Die kan Mendes Moreira, de nieuwe spits van de FC, wel gebruiken. Zelf koken, dat vindt hij namelijk nog lastig. Tip van de trainer: soms is er nog wat over van de lunch op de club.

8) Fans van Andreas Tientallen Zweden wachtten oud-FC'er Andreas Granqvist op in zijn geboorteplaats Helsingborg. De aanvoerder van het nationale elftal scoorde twee keer op het WK, waar zijn land het tot de kwartfinale schopte.

9) Dé stem van OOG Wie de ogen sluit, herkent zijn stemgeluid meteen...

Rondje Groningen is er elke werkdag. Bekijk ook ons archief.