Lopend Vuur: Goede voetballers mogen wat kosten

Cristiano Ronaldo verruilt Real Madrid voor Juventus. Naar verluidt wordt voor de Portugese spits ruim 100 miljoen euro betaald. Daarmee is Ronaldo niet de duurste speler van de wereld.

Zo ging Neymar bijvoorbeeld voor 222 miljoen van Barcelona naar Paris Saint Germain.

En datzelfde Paris Saint Germain betaalde zo'n 180 miljoen voor de Fransman Kylian Mbappé.

De duurste Nederlandse speler aller tijden is oud-FC Groninger Virgil van Dijk. Hij ging voor 84,5 miljoen van Southampton naar Liverpool.

Het zijn bedragen die je soms doen duizelen. En je hoort ook steeds meer kritiek op de hoogte van de transfersommen en de salarissen. Aan de andere kant leven de voetballers in een commerciële wereld en zijn ze het kennelijk waard. Miljoenen mensen beleven er plezier aan.

Ons Lopend Vuur:



Praat mee

Wat vind jij van de bedragen die nu betaald worden? Zou er een maximum transferbedrag moeten komen of is dat onzin? Praat mee op onze facebookpagina of via 050-3188288.

Weg met die marter

De steenmarter kan voor flink wat schade of overlast zorgen en de stemmers op het Lopend Vuur van dinsdag zien dan ook graag dat het beestje aangepakt wordt. Zo'n 87% van de 7.421 stemmers is het daarmee eens. Ongeveer 13% zegt: laat het beestje met rust.