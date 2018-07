Deze dag: Herman Brood is (niet) dood

'Rous door zoals ik deed…en treur niet! Maak er een feest van'. Dat schreef Herman Brood in zijn afscheidsbrief. Die werd in zijn colbert gevonden, nadat hij van het dak van het Hilton Hotel in Amsterdam was gesprongen. Dat gebeurde op deze dag in de geschiedenis, 11 juli 2001.

Jaren van drugs- en alcoholgebruik sloopten zijn lichaam. Alle ongemak maakte het leven voor hem uiteindelijk ondraaglijk. Ook al genoot hij van zijn roem, als popartiest en kunstenaar. Met dank aan manager Koos van Dijk. Vanaf hun eerste ontmoeting in discotheek 'Het Pleintje' in Winschoten zorgde Koos voor structuur, drugs en aandacht. En managede hem tot op de dag van vandaag: 'Ik heb Herman beloofd, hem zo lang mogelijk aan de praat te houden.' Het gaat hem goed af.

Zijn muziek wordt nog steeds beluisterd, de kunst maakt mooie prijzen. Zo mooi, dat er een levendige handel is in dubieuze en ronduit valse Broodkunst. Koos van Dijk tekent certificaten die de echtheid van een werk moeten waarborgen, maar lijkt dat niet altijd even zorgvuldig te doen. De snelle penseelstreek en de typische figuren op de doeken zijn goed na te bootsen, net als het bijzondere kleurgebruik. Dat merkwaardig genoeg is voortgekomen uit een gebrek: Herman was kleurenblind.

Vorige maand werd zijn grootste hit, Saturday Night, bijna 80 duizend keer beluisterd door abonnees van muziekstreamdienst Spotify. In geboorteplaats Zwolle staat een bronzen standbeeld van hem. Daar is vorig jaar de 'Herman Brood Experience' geopend: een huis vol voorwerpen, foto's, kunst en beeldfragmenten.

De stad Groningen was zijn stad, jarenlang. Hij speelde er piano in jazzcafé 'de Koffer' voor vijftig gulden en twee gehaktballen per avond. Piet van Dijken leerde daar Herman Brood goed kennen. En andersom. Toen hij Piet bij gelegenheid portretteerde zei hij: 'ik ken 'm zo goed, dat doe ik blind.' Het met blinddoek op geschilderde resultaat hangt nog altijd bij Piet thuis aan de muur. Die er trots op is: 'hij lijkt ook nog!'

Koos van Dijk schreef anderhalf jaar geleden een boek dat voornamelijk gaat over 'een broertje, waar ik voor moest zorgen.' Dat doet hij met verve, ook nu Herman al zeventien jaar niet meer leeft. Zijn laatste woorden: '…ik ga nu bungy zonder elastiek. Genade – pappa. DROWN IN MY OWN TEARS.' Herman Brood is overleden op deze dag in de geschiedenis, 11 juli 2001.

Pieter de Hart is redacteur bij RTV Noord en historicus. Elke woensdag schrijft hij over 'deze dag' in het verleden van Groningen.