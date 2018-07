Nieuwe urn voor nabestaanden Harm Boonstra uit Wildervank

De nabestaanden van Harm Boonstra uit Wildervank hebben een nieuwe urn gekregen van een bedrijf uit Limburg. Het gaat om eenzelfde soort urn als het exemplaar dat vorige week werd gestolen op de begraafplaats aan de Dalweg in Wildervanksterdallen.

As gevonden

De diefstal werd toevallig ontdekt door een familielid. Wanneer de urn precies is gestolen is niet bekend. De as van de overledene is vermoedelijk teruggevonden. Het lag achter één van de urnenwanden.

'We gaan er vanuit dat het de as van mijn vader is', vertelt Herman Boonstra. 'Maar zeker weten doen we het niet. Het identificatiesteentje dat in een urn zit, hebben we namelijk niet terug gevonden.'

Mooi gebaar

De nabestaanden zijn blij met het gebaar van de fabrikant van urnen uit Limburg. 'Mijn moeder had de urn met zorg uitgekozen. Ze is erg dankbaar.'

Dader onbekend

Het is nog steeds onduidelijk wie er verantwoordelijk is voor de diefstal van de urn. De politie onderzoekt of er een verband bestaat met een reeks recente vernielingen en diefstallen op begraafplaatsen in Veendam, Muntendam en Meeden.

Lees ook:

- Burgemeester Swierstra: 'Politie kan grafschennis soms moeilijk vaststellen'

- Grafschennis in Meeden en Muntendam: 'Hier zijn geen woorden voor'

- Zeventig graven vernield in Veendam: 'Wat ben je dan voor iemand?'

- 'Wie heeft de urn van mijn vader gestolen? Ik kook van woede'