Westerwolde: 'Best bewaarde geheim van Nederland' binnenkort ontrafeld

'Het best bewaarde geheim van Nederland'. Zo noemde Caspar Janssen van de Volkskrant het gebied Westerwolde afgelopen jaar. Dat geheim wordt misschien wel ontrafeld in een nieuw boek: de Landschapsbiografie Westerwolde.

Tijdens de Dag van het Groninger landschap, vandaag omgedoopt tot Dag van het Westerwoldse landschap, doen hoogleraar Theo Spek van de Rijksuniversiteit Groningen en projectleider Jochem Abbes hun plannen uit de doeken.

Landschapsbiografie

Want een landschapsbiografie, wat is dat eigenlijk? 'Een boek met veel illustraties, dat laat zien wat de kwaliteit van het landschap is', zegt Spek.

Hij schreef eerder een soortgelijk boek over de Drentse Aa, en doet het nu voor het eerst voor een gebied in Groningen. 'Hoe is het landschap ontstaan, hoe is het opgebouwd? En wat hebben mensen hier allemaal bereikt? Het wordt een monumentaal boek over Westerwolde.'

Soms denk ik: laat dit gebied maar mooi een goed bewaard geheim blijven Jochem Abbes- Projectleider

Voor bewoners

Het boek is er in de eerste plaats voor bewoners. 'Als je meer weet van je gebied ben je er trotser op. En het is er voor kinderen, ontwerpers en natuurbeheerders. Het is voor alle mensen die met het landschap bezig zijn. Westerwolde is een fantastisch landschap, maar je moet er meer van weten om er goed mee om te gaan.'

Team van onderzoekers én mensen uit de streek

Voor het boek moeten volgens Spek 'twee soorten kennis bij elkaar komen.' Aan de ene kant onderzoekers, aan de andere kant worden mensen uit de streek geïnterviewd. 'En de helft van het werk bestaat uit afbeeldingen. Het moet er heel mooi uitzien.'

1100 pagina's?

Het boek moet dus vooral geen wetenschappelijk stuk worden, en dus lijkt het dan belangrijk dat het boek goed leesbaar en niet te dik is. Spek heeft een twijfelachtige reputatie op dat gebied: hij schreef ooit het dikste proefschrift ooit aan de Wageningen Universiteit: dat telde 1.100 pagina's.

Dat gaat met het boek over Westerwolde niet gebeuren, verzekert hij. '350 tot 400 pagina's moet het zijn. Dat moet wel binnen de perken blijven.'

Geheim

De landschapsbiografie over Westerwolde moet in 2020 uit zijn. Projectleider Jochem Abbes kijkt er met gemengde gevoelens naar uit: 'Soms denk ik: laat dit gebied maar mooi een goed bewaard geheim blijven.'