SP niet in raad Westerkwartier: 'Over vier jaar proberen we het opnieuw'

De SP doet niet mee aan de gemeenteraadverkiezingen voor de nieuwe gemeente Westerkwartier.

Volgens voorman Koos Slagter van de in 2017 opgerichte afdeling is de voorbereidingstijd te kort om mee te doen en heeft de afdeling te weinig kandidaat-raadsleden. Slagter: 'Over vier jaar proberen we het opnieuw.'

Verkiezingen

De raadsverkiezingen voor de gemeente Westerkwartier worden gehouden op 21 november. Er zijn drieëndertig raadszetels te verdelen.

Westerkwartier ontstaat per 1 januari 2019 door de fusie van Zuidhorn, Marum, Grootegast en Leek.