Van Veen voelt zich niet gepasseerd: 'Ik had de geraniums twee jaar geleden al besteld'

'Het is geen moment in me opgekomen dat ik waarnemer van de nieuwe gemeente Groningen zou worden. Den Oudsten heeft het hele proces meegemaakt en ik denk dat we geen betere kunnen wensen.'

Dat zegt waarnemend burgemeester Pieter van Veen van Haren.

Benoeming

Commissaris van de Koning René Paas maakte woensdagmorgen bekend dat hij Den Oudsten gaat benoemen als waarnemend burgemeester van de nieuw te vormen gemeente Groningen. Die bestaat uit de huidige gemeenten Ten Boer, Haren en Groningen.

Geraniums

Van Veen voelt zich dus niet gepasseerd. 'Ik had twee jaar geleden de geraniums al besteld', grapt hij. 'Maar toen kwam de commissaris om te vragen of ik waarnemer in Haren wilde worden. Inmiddels zijn we twee jaar verder en nu moet ik nieuwe geraniums kopen.'

Tip

Hij heeft nog wel een tip voor Den Oudsten. 'Het zou goed zijn om aan de dorpen en wijken een bestuurder toe te wijzen. En misschien moet de burgemeester zich daar in het begin iets vaker laten zien om hen het gevoel te geven dat ze er echt bij horen.'

Continuïteit van bestuur

Den Oudsten zelf is blij dat alles zo positief verloopt. 'Fijn dat de commissaris onmiddellijk een keuze heeft gemaakt', zegt hij. 'Er moet zoveel gebeuren, dus continuïteit van bestuur is goed. Het is ook prettig dat één van de huidige burgemeesters doorgaat in de nieuwe gemeente.'

Niet meer alleen stad

Den Oudsten erkent dat de nieuwe gemeente straks niet meer alleen een stad is: 'Er zit ook een landelijk gebied bij met veel kernen en gezonde dorpen. Zij moeten zich thuisvoelen in de nieuwe gemeente. In onze organisatie zullen we andere dingen moeten doen om dicht op de samenleving te kunnen functioneren. En wat Haren betreft: we zullen er alles aan doen om de nieuwe gemeente ook voor Haren acceptabel te krijgen'.

Lees ook:

- Peter den Oudsten wordt waarnemer herindelingsgemeente Groningen

- Peter den Oudsten: 'Ten Boer en Haren worden geen aanhangsel van de stad'