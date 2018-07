Donar-coach Erik Braal: 'Dit is een interessante loting'

Donar-coach Erik Braal is tevreden met Sigal Prishtina uit Kosovo als tegenstander in de eerste voorronde van de Champions League.

'We hadden vooraf gedacht dat Prishtina of Porto een interessante loting zou zijn. En we hebben één van de twee geloot', zegt de coach op Radio Noord.

De tegenstander is voor Braal een onbekende. 'Het is heel lastig om informatie te krijgen, omdat alle teams nog niet rond zijn. We niet weten welke spelers in dat team gaan spelen.'

De tweede ronde is een hele zware loting als Avtodor Saratov (Rusland) doorgaat Erik Braal - Donar-coach

Zwaardere tegenstanders

Dit geldt ook voor de eventuele tegenstanders in de tweede en derde voorronde, al zijn dit hoogstwaarschijnlijk teams uit gerenommeerde competities. ''De tweede ronde is een hele zware loting als Avtodor Saratov (Rusland) doorgaat.'

De laatste voorronde voor de Champions League wacht het Turkse Sakarya. De ploeg werd achtste in de Turkse competitie, maar dat zegt niks volgens Braal. 'De Turkse, Russische en Spaanse competitie zijn de topcompetities van Europa.'

Versterkingen

Voor het seizoen begint, mikt Donar nog op versterking van de selectie. 'We moeten nog op zoek naar een speler die in zijn jeugd nog in Nederland heeft gespeeld. Dat is een van de regels die de Europese competitie aan ons oplegt. En we zoeken een vervanger van Brandyn Curry. Dit moet een speler zijn die ons meteen kan helpen.

Lees ook:

- Sigal Prishtina is de eerste horde voor Donar op jacht naar Champions League

- Donarfans trots ondanks verlies: 'Het zijn mijn toppers'

- Moedig Donar uitgeschakeld in de Champions League na heroïsch duel in Madrid