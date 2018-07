Kallemooifeest op Schier: mooi of niet zo mooi?

In het gemeentehuis van Schiermonnikoog wordt vrijdag een hoorzitting gehouden over het Kallemooifeest op het eiland.

De hoorzitting vindt plaats naar aanleiding van een bezwaarschrift dat is ingediend door het Comité Dierennoodhulp en drie andere dierenbeschermingsorganisaties.

Zorgen om haan

De organisaties maken bezwaar tegen de vergunning die burgemeester Ineke van Gent (GroenLinks) aan de Stichting Folkloristisch Pinksterfeest heeft gegeven.

De traditie op Schiermonnikoog om tijdens Pinksteren een haan drie dagen op te sluiten in een mand, die op 18 meter hoogte in een mast wordt opgehangen, is hen een doorn in het oog.

Het Comité Dierennoodhulp vindt 'het gebruik van dieren voor traditionele feesten en evenementen echt niet meer van deze tijd' en in strijd met de wet. Volgens de organisaties lijdt het dier onnodig veel angst en stress.

Camerabeelden

Dierennoodhulp heeft eind juni een verzoek bij de gemeente ingediend om de gemaakte filmbeelden van de haan en een rapportage van de dierenarts te krijgen. De gemeente heeft daar volgens het comité tot nu toe niet op gereageerd.

Comité Dierennoodhulp betreurt het dat de gemeente haar niet de kans heeft gegeven om voor de hoorzitting de beelden met deskundigen te overleggen.

Geen succes

De dierenbeschermers zijn al jaren bezig om een einde te maken aan de traditie, maar het verzet is tot op heden niet succesvol gebleken.

Volgens de organisatie van het Kallemooifeest wordt er goed voor de haan gezorgd en houdt een veearts alles goed in de gaten.

