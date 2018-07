Nieuwe muziektempel moet 'wereldsterren' naar Groningen trekken

De stad Groningen krijgt een grootse muziektempel. Die komt in de plaats van de Oosterpoort, die op de laatste benen loopt.

Totale kosten van het nieuwe complex: tussen de 145 en 170 miljoen euro. Afhankelijk van de locatie die wordt gekozen.

En o ja: het duurt nog wel even voordat de poorten van het muziekcentrum worden geopend. Die draaien, als het een beetje zit, in 2027 open voor het publiek.

Wereldsterren

Groningen staat al te boek als muziekstad. Als het aan wethouder Paul de Rook (D66) ligt wordt dat verder uitgebouwd met een nieuw muziekcentrum. 'We willen in de toekomst wereldsterren verleiden om naar Groningen te komen,' licht hij de plannen toe.

Centraal in het nieuwe complex staat een grote popzaal. Met plaats voor zo'n drieduizend bezoekers. 'Als je het vergelijkt met andere poppodia in het land, dan is dat een prima omvang,' denkt de wethouder.

De huidige 'grote zaal' van de Oosterpoort heeft een capaciteit van ongeveer 2000 bezoekers, waarvan 1150 zittend.

Klassieke muziek

Maar het is niet alleen popmuziek dat in het nieuwe muziekcentrum zal opklinken. Ook komt er een kleinere zaal voor klassieke muziek. Dat wordt tevens de thuisbasis voor het Noord Nederlands Orkest (NNO).

De wethouder wijst er op dat Groningen een traditie in ere heeft te houden.

'Groningen onderscheidt zich internationaal met een combinatie van kwaliteit en diversiteit aan muziekaanbod. De Oosterpoort, VERA, Eurosonic Noorderslag en het NNO zorgen voor een hoogwaardig popdiumaanbod. Dat kunnen we met het nieuwe muziekcentrum nog verder uitbouwen.'

We hebben een paar mogelijke locaties op het oog Paul de Rook - wethouder

Locatie?

De vraag is nog wel waar de nieuwe muziektempel moet komen. 'In elk geval in de directe omgeving van de binnenstad. We hebben een paar mogelijke locaties op het oog,' vertelt De Rook.

Daarbij gaat het ook om de huidige plek van de Oosterpoort, die wordt afgebroken. Daarvan is al eens vastgesteld dat het daar allemaal wel erg krapjes is. Bij het station in de buurt is een goed alternatief. Dat geldt ook voor het Ebbingekwartier.

Het plan voor de bouw van een grootse muziektempel wordt na de zomer aan de gemeenteraad voorgelegd. En mocht die er mee instemmen, dan wordt vervolgens zo snel mogelijk een locatie gekozen voor het muziekcentrum.

