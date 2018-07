De Eierbal krijgt zijn eigen festival

Er wordt een festival georganiseerd rondom de Groningse eierbal, de snack die vorig jaar werd benoemd tot cultureel erfgoed. Het festival heet, heel toepasselijk, het Eierbalfestival.

Het moet volgens organisator Saskia Jonker van De Smaak van Stad een eerbetoon worden aan de snack. 'Na de Grote Groninger Eierbaltest van vorig jaar dachten we: daar kunnen we meer mee doen.'

Soorten en smaken

Op het festival zijn allerlei soorten en smaken eierballen te proeven, gemaakt door Groningse restaurants en snackbars. Ook zijn er andere Groningse gerechten te koop en kunnen mensen een workshop volgen voor het bereiden van een eierbal.

Naast dat het festival een eerbetoon is aan de eierbal, is het tegelijkertijd een ode aan Groningen. Tijdens het festival is er Groningse muziek, kun je een stoomcursus Gronings volgen en zijn er Groninger cocktails en biertjes te proeven.

Duizend man

Jonker: 'We hopen dat er duizend man op afkomt, dat is ook ongeveer het maximum aantal mensen dat er in het EM2-pand past. Het programma is overigens nog niet definitief, maar nog volop in ontwikkeling.'

Het festival vindt plaats op zondag 9 september bij EM2 op het Suikerunieterrein.

