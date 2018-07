'Het is al jaren onrustig op het Dollard College Winschoten'

Het Dollard College in Winschoten (Foto: Google Street View)

Managers die het beleid bepalen, een gevoel van onmacht bij de docenten en te veel taken die op het bordje liggen van het vaste personeel.

Het is volgens Marja de Bree van de Algemene Onderwijsbond al jaren onrustig op het Dollard College in Winschoten.

Docenten van de locaties Hommesplein en Stikkerlaan zetten daarom hun grootste ergernissen op papier. De klachten worden verzameld in een zwartboek dat aankomende maandag wordt overhandigd.

Vandaag moeten de docenten dit doen, morgen weer dat. De vragen veranderen elke dag weer Marja de Bree - Algemene Onderwijsbond

Onrust



De ergernissen van de docenten zijn veelal hetzelfde. De Bree: 'Vooral de klachten over het top-downbeleid vallen op. De docenten zijn het meest bij de leerlingen betrokken en weten wat speelt, maar het zijn de hoge bazen die het beleid bepalen. Dat zorgt voor een gevoel van onmacht bij de docenten'.

Verder klagen veel docenten over het wisselende beleid dat het Dollard College voert, vertelt De Bree. 'Vandaag moeten de docenten dit doen, morgen weer dat. De vragen veranderen elke dag weer.'

Nog meer onrust

Het is volgens De Bree dus al jaren onrustig op de locaties, maar dat werd eind vorig jaar nog eens verergerd.

Het Dollard College bleek toen gesprekken te voeren met het Ubbo Emmius over een eventuele fusie. Het ging om de locaties Ubbo Emmius Bovenburen, Dollard College Hommesplein-Stikkerlaan en de Campus, een gezamenlijk onderwijsgebouw voor het Dollard College, AOC Terra en het Noorderpoort.

Alle perikelen rondom de fusie hebben de onrust alleen maar verergerd Marja de Bree - Algemene Onderwijsbond

In april dit jaar werd bekend dat die fusie voor onbepaalde tijd is uitgesteld. 'Alle perikelen rondom de fusie hebben de onrust alleen maar verergerd. Er waren eind vorig jaar opeens plannen om bepaalde groepen naar een andere locatie te verplaatsen. Vervolgens bleek dat dat helemaal niet doorging.'

Zwartboek



De ergernissen van de docenten worden deze dagen op papier gezet. Dat gebeurt met kleuren. De grootste ergernissen worden in het rood geschreven, de iets minder erge in het oranje en de kleinere klachten in het geel.

Alle klachten worden vervolgens verzameld in een zwartboek. Dat zwartboek wordt komende maandag overhandigd aan het College van Bestuur, de Raad van Toezicht en beide regiodirecteuren van het Dollard College.

De docenten en de Algemene Onderwijsbond, CNV Connectief en de Federatie van Onderwijsvakorganisaties verwachten concrete verbetervoorstellen. 'Als het vage en wollige voorstellen worden, gaan wij weer met zijn allen om tafel', besluit De Bree van de Algemene Onderwijsbond.

Reactie school



De school beaamt dat er onrust heerst onder het personeel. Trijnie van Wijk, woordvoerder namens de regiodirectie: 'Wij hebben al een aantal keren met het personeel gesproken, dus wij zijn op de hoogte van de problemen die zij ervaren. Aankomende dinsdag gaan wij opnieuw met hun in gesprek. Wij willen proberen om met de zomervakantie in zicht de rust terug te krijgen.'

