Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade verhuist naar Hoogezand

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen verhuist naar Hoogezand.

Vanaf 1 oktober is de locatie niet meer Cascadeplein 10 in Stad, maar Techniekweg 1 in Hoogezand.

Het nieuwe pand is geselecteerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Tijdelijk

Van het begin was duidelijk dat de huidige locatie in de stad Groningen slechts tijdelijk was. Bovendien moet de Commissie in de regio buiten de stad worden gevestigd.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van het pand heeft een belangrijke rol gespeeld in de selectieprocedure. Het pand in Hoogezand ligt op korte loopafstand van het treinstation en is goed bereikbaar per auto.

Spreekkamers

In totaal is er een werkplek voor zo'n 150 mensen. Er is voldoende ruimte voor meerdere spreekkamers voor bezoekers. Het gebouw staat al enige jaren leeg en krijgt daarom een opfrisbeurt. Het pand wordt dusdanig aangepast dat er straks een callcenter in geopend kan worden.

