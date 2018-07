Bijna driekwart van de Groningse boeren stuurt koeien de wei in: 'Het is echt een sport'

Ruim 72 procent van onze melkveehouders laat koeien in de wei lopen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die donderdag zijn gepubliceerd.

Uit de cijfers blijkt verder dat drie procent van de melkveehouders een deel van de koeien buiten laat lopen, en een kwart van de boeren doet dat niet.

Dit wil volgens Cor Pierik van het CBS overigens niet zeggen dat al deze bedrijven hun koeien iedere dag van het jaar in de wei hebben staan.

'Het zou kunnen dat bedrijven die hun koeien voor één dag in het jaar naar buiten sturen ook in deze cijfers zitten. Maar dat gebeurt maar heel sporadisch.'

'Niet zo eenvoudig'

Volgens boer Adrian Langereis uit Ten Boer is de weidegang van koeien minder eenvoudig dan veel mensen denken. Zo is het volgens hem alleen zinvol als de koeien gras kunnen eten.

'In de winter hoeven we onze tuinen niet te maaien. Dan groeit het gras immers niet. Om dezelfde reden hoeven koeien dan niet de wei in.'

Met deze droogte lopen de koeien nog wel buiten, maar we moeten bijvoeren Adrian Langereis, boer uit Ten Boer

In de lente en de herfst is het gras het meest voedzaam voor de koe. 'Dan staat het gras niet in bloei en bestaat het voornamelijk uit blad. Daar zitten veel eiwitten in, wat goed is voor de melkproductie. In de zomer bloeit het gras wel. Het verhout dan, zoals dat heet. Daar kan een koe minder melk van produceren.'

Door de droogte van de afgelopen weken merkt Langereis dat het gras nu nauwelijks groeit. 'De koeien lopen nog wel buiten, maar we moeten nu wel bijvoeren.'





Koeien in de Groningse wei (Foto: Jos Schuurman/FPS)

'Weidegang is een sport'

Zelf heeft Langereis 200 koeien. Hij stuurt zijn koeien al jarenlang de wei in. 'Maar ik ken boeren in mijn omgeving die dit jaar de koeien voor het eerst pas de wei in laten lopen. Die hebben daar moeite mee.'

Dat komt volgens Langereis omdat koeien voor een goede melkproductie gebaat zijn bij rust en regelmaat. 'En als koeien dan ineens de wei in gaan en daar gaan grazen, dan zijn koeien dat niet gewend. Die willen dan zo snel mogelijk weer naar binnen.'

Het vergt van een boer discipline om die gewenning te doorbreken: 'Het is niet zo dat je het hek open zet en de koeien maar laat lopen. Het is echt een sport.'

Het bodemleven gaat door weidegang van koeien erop vooruit Ko Munneke, projectleider Biologische Landbouw

Goed voor biodiversiteit

Volgens Ko Munneke, projectleider Biologische Landbouw van de Provincie Groningen, is het voor de biologische melkveehouderij heel belangrijk dat koeien veel op de wei te vinden zijn.

'Het heeft namelijk een goeie invloed op de biodiversiteit. Als een koe veel in de wei loopt, dan poept het daar ook. Het grasland wordt direct bemest, in de mest zijn allerlei larven te vinden en er komen ook veel insecten op af. Het bodemleven gaat erop vooruit.'

Als je in Nederland boer wilt zijn, moet je dat doen in harmonie met de maatschappij Adrian Langereis, boer

Of weidegang ook voor een koe goed is of niet vindt boer Langereis een non-discussie. 'Er zij zo tien argumenten voor en tegen te noemen. Het is vooral een emotiediscussie.'

Dat er in Nederland maatschappelijke druk is om koeien in de wei te laten lopen vindt hij niet zo erg. 'We leven in een Nederlandse maatschappij. Als je hier boer wil zijn, moet je bedrijfsvoering zo zijn dat die in harmonie met de maatschappij is.'



Een koe wordt gemolken door een melkrobot (Foto: ANP)

Perspectief

Wel vindt Langereis dat we de discussie in perspectief moeten zien. 'We leven hier in een deel van de wereld waarin we voedsel kunnen produceren. Tachtig procent van de melk die wij boeren produceren gaat naar de export.'

'In het buitenland vindt men het belangrijk dat het voedsel veilig en verantwoord is. Maar het zal ze daar een rotzorg zijn of de koeien in de wei lopen of niet.'

Hij vindt de hele discussie over wel of geen koeien in de wei daarom een luxe-discussie.

Koeien moeten minimaal 120 dagen per jaar 6 uur per dag de wei in Cor Pierik, CBS

Ondergrens van 120 dagen

Toch wordt volgens Cor Pierik door de zuivelindustrie wél een ondergrens gehanteerd. 'Koeien moeten minimaal 120 dagen in het jaar in de wei kunnen lopen en dan zes uur per dag.'

Dat dit niet ieder bedrijf altijd lukt is niet altijd onwil. 'Dat kan bijvoorbeeld met weersomstandigheden te maken hebben, zoals regen of een hittegolf. Maar over het algemeen geldt: hoe groter het bedrijf, hoe kleiner de kans dat koeien de wei in gaan. Hoe intensiever de melkveehouderij, hoe kleiner diezelfde kans. En dat geldt ook voor hoe meer melkrobots boeren gebruiken om de koeien te melken.'

Melk niet beter of anders

Voor de kwaliteit van melk stelt volgens Langereis deze ondergrens weinig voor. 'Weidemelk zoals wij dat in Nederland kennen wijkt niet af van de melk van de boer die de koeien op stal heeft staan.'

De koe moet er volgens Langereis driekwart van het jaar op de wei staan en gras eten van een kruidrijk grasveld, met bijvoorbeeld veel klaverplantjes. 'Dan kan in theorie de melk een anders en gezonder zijn. Maar dan moet de grondsoort er sterk genoeg voor zijn en alles meezitten.'

