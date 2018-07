Onduidelijkheid troef over zomersluiting zuidelijke ringweg; derde jaar vertraging dreigt

Het is nog altijd niet duidelijk of de zuidelijke ringweg rond de stad Groningen tijdens de zomervakantie op slot gaat. Gedeputeerde Fleur Gräper geeft aan dat pas vlak voor het begin van de zomervakantie de knoop wordt doorgehakt.

Mocht Gräper na beoordeling van de plannen van combinatie Herepoort besluiten om de zuidelijke ringweg niet op slot te doen, dan heeft dat grote consequenties. De zes weken 'zomerstop' waren namelijk bedoeld om een jaar vertraging van de oorspronkelijke drie jaar vertraging af te snoepen.

Volgens de D66-bestuurder wordt er hard gewerkt om de sluiting alsnog mogelijk te maken.

Omleidingsroutes

'Het hangt af van de plannen van de combinatie Herepoort', stelt ze. 'Daarnaast hebben we goedkeuring nodig van Groningen Bereikbaar, want er moeten omleidingsroutes worden aangelegd.'

Gräper legt uit dat Groningen Bereikbaar kijkt naar de omleidingsroutes, waarbij ook hulpdiensten hun fiat moeten geven voor de plannen.

Het is krap, ik raad iedereen aan er rekening mee te houden Fleur Gräper - Gedeputeerde

Consequenties

Dat betekent dat wanneer de ringweg niet op slot gaat, dit consequenties heeft voor het verdere vervolg van de aanpak van de zuidelijke ringweg.

'We hebben eerder geconstateerd dat er sprake is van een vertraging van drie jaar. De zomerstremming moet deze vertraging terugbrengen met een jaar. We hopen dat we met deze slag de opgelopen vertraging kunnen inlopen, maar het moet wel goed zijn. We doen ons best.'

De zomerstremming zou - wanneer-ie er wél komt - maandag 23 juli ingaan. Dat is over anderhalve week. 'Ik ga ervan uit dat-ie er komt, maar zekerheid is er pas op de dag van de start van de stremming. Het is krap, ik raad iedereen aan er rekening mee te houden. En als-ie niet komt hebben we een andere situatie in de stad.'

Geen financiële gevolgen

Het derde jaar vertraging heeft volgens Gräper vooralsnog geen gevolgen voor de financiën van het project. 'Het project komt verder onder druk te staan, maar ik ga er vooralsnog niet vanuit.'

