Midden-Groningen heeft nu écht een nieuwe burgemeester

Midden-Groningen heeft een nieuwe burgemeester. Woensdagavond is Adriaan Hoogendoorn geïnstalleerd als eerste Kroonbenoemde burgemeester van Midden-Groningen.

Het gebeurde precies een jaar nadat Geert-Jan ten Brink afscheid nam als burgemeester van de voormalig gemeente Slochteren. Afgelopen week nam waarnemend burgemeester Rein Munniksma afscheid.

Beëdiging

Hoogendoorn (60, ChristenUnie) werd beëdigd door commissaris van de Koning René Paas. Het was Paas' eerste burgemeestersbenoeming sinds hij Commissaris is: eerder stelde hij wel tien waarnemers aan.

Even later gaf Anja Woortman, sinds het vertrek van Rein Munniksma locoburgemeester, de ambtsketen aan de nieuwe burgemeester.

Gaswinning

In zijn welkomsttoespraak benoemde Hoogendoorn de gaswinning. 'Er is niet alleen een versterkingsopgave nodig voor de woningen, er is ook een mentale versterkingsopgave noodzakelijk.'

Gronings

De afgelopen weken heeft Hoogendoorn naar eigen zeggen kennis gemaakt met Midden-Groningen. 'Mijn vrouw en ik hebben geen roots in Groningen. Dus dan ga je wel kijken hoe het eruit ziet, enzovoort.'

Ook is Hoogendoorn bezig het Gronings te leren. Hij heeft zich onder andere verdiept in het Gronnens Laid. Een woordje Gronings spreekt hij echter nog niet. 'Het spreken ben ik een beetje voorzichtig mee, omdat je dan heel snel jezelf wat te kijk zet. Dat doe ik liever niet.'

Lege raadszetel

Overigens bleef de enige raadszetel van Leefbaar Midden Groningen tijdens de installatie leeg. Raadslid Nette Kruzenga gaf eerder aan de nieuwe burgemeester te boycotten, omdat ze - tegen haar zin - buiten de commissie die over de burgemeestersbenoeming gaat is gehouden. Of Kruzenga aankomende raadsvergaderingen (die de burgemeester voorzit) wel aanwezig is, is niet duidelijk.

