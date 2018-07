Deel dit artikel:











Dode gevonden in sloot bij Bunnemaheerd in Stad: geen misdrijf In de stad-Groninger wijk Beijum is woensdagmiddag een persoon overleden (Foto: Patrick Wind/112groningen)

Aan de Bunnemaheerd in de stad-Groninger wijk Beijum is woensdagmiddag een man om het leven gekomen. Uit onderzoek is gebleken dat er geen sprake is geweest van een misdrijf.

De politie trof de overleden man aan in een sloot. Ook is er een fiets gevonden. Er werd ter plekke onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak en identiteit van de man. In verband met het ongeval was het fietspad bij de Bunnemaheerd tijdelijk afgesloten voor verkeer.