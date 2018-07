Steenmarter ruïneert dak: twintigduizend euro schade

Ze zien er schattig uit, maar o wee, als je te maken krijgt met een steenmarter: berg je dan maar. Jelte Zwerver uit Grootegast kan er inmiddels ook over meepraten. Hij schat de schade aan zijn woning op zo'n twintigduizend euro.

Er hing al een tijdje een vreemde lucht in zijn woning aan De Noord. Jelte en zijn vrouw Anda hadden geen idee waar de geur vandaan kwam. Ze schakelden een ongediertebestrijder in en toen die de meterkast opentrok was het duidelijk. Het was onmiskenbaar de lucht die steenmarters verspreiden.

Acht gaten

Verder onderzoek leerde dat het dier zich onder de dakpannen had genesteld. Zwerver: 'Toen we die wegtrokken, bleek dat er acht gaten in het dakbeschot zaten. Daar doorheen was hij naar binnen geslopen.'

Zwerver liet een aannemer komen om de gaten te dichten, maar toen kwam de grote schade pas echt goed aan het licht. 'Onder het hele dak, zowel aan de voorkant als aan de achterkant, was de glaswol-isolatie verdwenen of verzakt. Om de schade te herstellen moesten alle dakpannen eraf. Een kostbare klus.'

De verzekering dekt deze schade niet Jelte Zwerver

Dode dieren

Onder de dakpannen vonden de bouwvakkers onder meer de kop van een snoek, het lijk van een rat, de resten van een eend en bijna bij de nok een kippenei. 'We hebben lang last gehad van zwermen vliegen die boven het dak vlogen. Nu weten we waar die vandaan kwamen.'

De aannemer heeft het glaswol vervangen, vogelschroot van metaal aangebracht en gaas onder de dakpannen gespannen en de ongediertebestrijder heeft in de dakgoten schrikdraad geplaatst.

Volgens Zwerver hebben de maatregelen geholpen en is de steenmarter vertrokken. 'Ik heb de buren wel gewaarschuwd dat-ie niet meer bij ons zit en dat er een kans is dat ie verhuist naar een andere woning.'

Auto ook beschadigd

Niet alleen de woning heeft forse schade. Ook onder de motorkap van de Mazda die op de oprit staat heeft de marter huisgehouden.

'Het rubber van de leidingen is aangevreten. Kijk, daar zie je de afdrukken van zijn tanden.'



De steenmarter heeft ook onder de motorkap schade aangericht. (Foto:Jan Been/RTV Noord)

Ook heeft de marter het glaswol aan de onderkant van de motorkap weggetrokken. Het is al de tweede keer dat Zwervers auto het doelwit is van het beschermde dier.

Voor de schade aan de woning moet hij zelf de beurs trekken. 'De verzekering dekt deze schade niet.'

Schadefonds

De Grootegaster pleit voor een schadefonds waaruit mensen die schade hebben door steenmarters een vergoeding kunnen krijgen. 'Ik kan deze kosten wel betalen, maar als je weinig geld hebt hoe moet je dan dergelijke schade betalen?'

