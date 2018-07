Westerwoldse partijen schrikken 'enorm' van miljoenenbezuiniging

Politieke partijen in Westerwolde balen ervan dat de gemeente de komende jaren miljoenen moet besparen. Coalitiepartij Gemeentebelangen zegt 'enorm geschrokken' te zijn van de structurele bezuiniging van één miljoen euro, die vanaf komend jaar ingaat.

Geen chocola

De Partij voor de Dieren, een éénmanspartij in de Westerwoldse raad, kan 'geen chocola maken' van de bezuiniging. 'We kunnen niets met de kadernota omdat we niet kunnen vertrouwen op de door het college geleverde informatie', zegt raadslid Edith van der Horst. Ze doelt erop dat het college eerder aangaf dat er juist overschotten zouden zijn.

Bij het CDA roept de bezuiniging vragen op. 'Er wordt op geen enkele wijze aangegeven in welke richting we moeten denken, en hoe de bezuiniging moet worden gerealiseerd'. De VVD weet niet of de bezuiniging wel realistisch is.

Toekomstige tekorten

Wethouder Bart Huizing (PvdA) geeft aan dat de bezuiniging voornamelijk komt door toekomstige tekorten. 'Voor 2018 en de jaren erna krijgen we waarschijnlijk nog grotere tekorten op de jeugdzorg en de wmo dan nu al het geval is. Daarom bezuinigen we uit voorzorg een miljoen euro per jaar.'

Hoe de bezuiniging gaat plaatsvinden weet Huizing nog niet. 'Dat moeten we nog onderzoeken, maar we denken dat er nog ruimte zit in de begroting. We gaan daarover dit najaar in gesprek met de gemeenteraad, en werken nu aan voorstellen en keuzes daarover.'

Lees ook:

- 'Behoorlijk' bedrag nodig voor herstel oevers en bruggen Westerwolde

- Bezorgdheid over grote tekorten in onderhoudsbudget Vlagtwedde