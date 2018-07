Nieuw bezoekerscentrum Schier moet zelfvoorzienend zijn

De energie die het nog te bouwen bezoekerscentrum op Schiermonnikoog verbruikt, moet met behulp van zonnepanelen en een warmtepomp worden opgewekt. Ook krijgt het gebouw een eigen innovatieve watervoorziening.

Het nieuwe bezoekerscentrum komt aan de Reeweg te staan, naast de Tox Bar en zal plaats bieden aan onder andere Natuurmonumenten en het plaatselijke VVV-kantoor. Ook komt er een expositieruimte. Het Nationaal Park Schiermonnikoog, de gemeente en het huidige bezoekerscentrum werken mee aan de plannen.

Eilanders denken mee

De invulling van het gebouw wordt steeds duidelijker maar niks ligt nog vast, laten de initiatiefnemers weten. 'Het zijn allemaal nog plannen en er moet nog een besluit over genomen worden', zegt projectleider Anne Heineman. De eilanders worden nauw betrokken bij het maken van de plannen. Zo zijn er onlangs informatieavonden geweest.

Energieneutraal

'We willen graag een nul-op-de-meter-gebouw. Het gebouw moet de energie die het verbruikt zelf opwekken. We zijn nog aan het onderzoeken hoe we dat gaan doen', vertelt Heineman. Volgens hem kan er gedacht worden aan zonnepanelen en een warmtepomp.

Het gebouw gaat ook regenwater opvangen, dat vervolgens gebruikt kan worden om bijvoorbeeld de wc door te spoelen.

Architect Nynke-Rixt Jukema heeft een voorlopige eerste schets gemaakt van het gebouw.

Geld

Op dit moment is men ook bezig met het binnenhalen van het nodige geld voor de bouw. Zo staan er een aantal subsidieaanvragen uit. Het project kost zo'n 3,5 miljoen euro. Als alles volgens planning verloopt wordt het bezoekerscentrum in 2020 geopend.?

