Aardbevingsnieuws juni 2018: uitstel, verwarring en onzekerheid

De maand juni staat voor een groot deel in het teken van de nasleep van het besluit van minister Eric Wiebes van Economische Zaken, om de versterking van 1.588 huizen die al in de versterkingsmolen zaten stil te leggen.

Brandbrief van de regio

Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders stapte daarom op en de bestuurders van tien aardbevingsgemeenten en de provincie Groningen stuurden een brandbrief naar Wiebes. Ze willen dat hij zijn besluit terugdraait.

'Er is in de afgelopen week zo veel chaos veroorzaakt door de acties vanuit het departement, dat de minister de sleutel in handen heeft om dat te herstellen', zegt commissaris van de Koning René Paas. 'Om te beginnen met het terugdraaien van de eenzijdig afgekondigde maatregelen.'

'Het opstappen van Alders is in de regio als een mokerslag ingeslagen en dit schaadt het broze vertrouwen van ons en onze inwoners verder', staat in de brandbrief. 'De zorgen over de voortgang van de versterkingsoperatie nemen hierdoor alleen nog maar toe.'

Nog even geduld..

Op 7 juni staat ook een gasdebat gepland, waarbij de verwachting vooraf is dat Wiebes 'zijn borst nat kan maken'. Achteraf lijkt dat mee te vallen. Hij liet tijdens het debat weten dat hij een nieuw advies over het aardbevingsrisico wil afwachten dat op 1 juli wordt verwacht. Daarna wil hij pas een besluit maken over de uitgestelde versterking van 1.588 huizen. De coalitie gaat daarmee akkoord.

Groningers die het debat hebben gevolgd, laten weten teleurgesteld te zijn: 'Je wist het eigenlijk al van tevoren', is de conclusie.



Streep door hoorzitting

Dat is misschien ook de reden dat 'Groningen' geen zin heeft in een hoorzitting over de versterkingsoperatie en de NCG. Onder anderen het Groninger Gasberaad, de Vereniging Groninger Dorpen, de Groninger Bodem Beweging en de Versterkingswerkgroep Overschild waren uitgenodigd, maar bedankten voor de eer.

'Met anderhalve minuut spreektijd worden Groningers verneukt', aldus het Gasberaad. Daarop besluit de vaste Kamercommissie om de hoorzitting af te blazen en na de zomer naar Groningen te komen.

Verwarring door SodM

Aan het eind van de maand zorgt een advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) voor veel verwarring. Er werd uitgegaan van een aantal van ruim 23.000 woningen en gebouwen die in aanmerking zouden komen voor versterking. Maar het SodM adviseert een aantal van 5.000.

Dat betekent dat mensen die eerst te horen hebben gekregen dat hun huis versterkt zou worden, nu opeens horen dat dat niet meer hoeft. Onder andere in Overschild wordt de mededeling met onzekerheid ontvangen. Het Groninger Gasberaad zegt dat het voor veel vraagtekens zorgt en de provincie meldt dat de nieuwe berekening niet opeens voor een veilig gevoel in Groningen zorgt.

Geschokt na mededeling

Ook is er in juni nog een marathondebat over de nieuwe Mijnbouwwet, maar ook dat zorgt weer voor verwarring. De Staat zou voor een groter deel moeten meebetalen aan 6.000 oude schadegevallen door bevingen in Groningen, daar reageerde de Kamer geschokt op.

Susan Top van het Groninger Gasberaad viel van haar stoel toen ze dat hoorde: 'Dit bevestigt nog maar eens hoe schimmig en onduidelijk heel veel informatie op dit moment gewoon nog is.'

Let op: minder toeslagen bij bevingsvergoeding

Ondertussen maakt het Groningse SP-Kamerlid Sandra Beckerman zich kwaad omdat ze heeft ontdekt dat aardbevingsgedupeerden opeens minder recht hebben op zorgtoeslagen en/of kindgebonden budget, omdat ze hun aardbevingsschade krijgen uitgekeerd. De Belastingdienst ziet dat als extra eigen vermogen, waardoor dat van invloed is op de toeslagen.

Dit Gronings echtpaar 'schrok zich rot' na de brief van de Belastingdienst



Opvolger Alders

Waar iemand vertrekt, komt ook weer een nieuwe voor in de plaats: Herman Sietsma is de tijdelijke opvolger van Hans Alders als NCG. 'Ik ga mijn uiterste best voor de Groningers doen', is zijn belofte.

Aardbevingen in juni 2018:

- 5 juni 2:12 uur: 0.5 in Onderdendam

- 6 juni 19:07 uur: 0.7 in Garmerwolde

- 14 juni 23:58 uur: 0.7 in Tjuechem

- 21 juni 16:43 uur: 0.6 in Harkstede

- 27 juni 14:32 uur: 1.6 in Scharmer

Lees alles over de aardbevingen in ons dossier