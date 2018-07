Deel dit artikel:











Vandaag weten we het: wordt het Qbuzz, Arriva of Connexxion? Wie krijgt de klus? (Foto: Bewerking RTV Noord)

Wordt het Qbuzz, Arriva of Connexxion? Vandaag weten we welk bedrijf het regionale busvervoer in onze provincie van eind 2019 tot eind 2029 mag uitvoeren.

Geschreven door Marten Nauta

Verslaggever

De vervoersbedrijven konden tot 30 april hun plannen kunnen indienen voor het busvervoer in Groningen en Drenthe: vandaag wordt bekendgemaakt welk bedrijf haar plannen mag uitvoeren. Nieuwe bussen In die plannen staat onder andere hoe een bedrijf om wil gaan met verduurzaming. Vanaf eind 2019 rijden er nieuwe stads- en streekbussen in Groningen: het OV-bureau Groningen Drenthe wil namelijk dat die bussen emissieloos gaan rijden. Dat gebeurt door elektrische bussen in te zetten, of bussen te laten rijden op waterstof of afvalstoffen uit frituurvet. De Qliners, Qlink-bussen, Airportlink-bussen en dubbeldekkers worden niet vervangen: die blijven ook na eind 2019 rijden. Subsidie Andere eisen zijn er ook: zo telt mee hoeveel subsidie Qbuzz, Arriva of Connexxion vragen om het busvervoer uit te voeren. Uiteindelijk kiest het OV-bureau Groningen Drenthe de vervoerder wiens plannen de beste prijs/kwaliteitsverhouding hebben. Staking De bekendmaking stond eigenlijk voor 29 juni gepland, maar omdat er toen werd gestaakt in het streekvervoer is de concessieverlening toen uitgesteld. Met de concessieverlening komt mogelijk een eind aan tien jaar Qbuzz: sinds december 2009 organiseert dat bedrijf het busvervoer. Daarvoor deed Arriva dat: dat bedrijf organiseert, zeker tot 2035, ook het regionale treinvervoer in onze provincie. Lees ook: - Qbuzz, Connexxion en Arriva willen dé Groningse busvervoerder worden