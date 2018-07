'Ik kom niet zo snel aan patat, maar wel aan een eierbal...of twee...of drie'

De fusie met Groningen heeft gevolgen voor onder andere de lokale radiozender Haren FM. Aangezien één gemeente maar één lokale zender mag hebben, gaat de zender op in stadszender OOG.

Presentator Gerard Uilenberg van Haren FM vindt de verplichte overgang jammer. 'Als het aan mij had gelegen was ik gewoon op deze plek blijven zitten. Maar helaas is het niet zo. Is er bij RTV Noord nog een vacature?

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

1) Welkom, Harenaars

Haren gaat definitief op in de nieuwe herindelingsgemeente Groningen. Verslaggever Robert Pastoor kijkt naar het bestuurlijke toekomstplaatje, terwijl Derk Bosscher de Harenaars welkom heet in de nieuwe fusiegemeente.



2) Het DNA van het aardbevingsgebied

Een 'gereedschapskist' met hierin het DNA van dorpen in het aardbevingsgebied. Het is een idee van Maartje ter Veen. Zij laat in het project 'Typisch Gronings' inwoners van het aardbevingsgebied kijken naar de unieke kenmerken van hun huis, straat, dorp en omgeving.



3) Thuis bij Buijs

Danny Buijs heeft zijn appartement in Stad nog niet helemaal op orde, maar hij is blij met zijn nieuwe stulpje op steenworp afstand van het Hitachi Stadion. Verslaggever Karel-Jan Buurke nam een kijkje in het leven van de kersverse trainer van de FC.



4) Aaierbal

Een eierbalfestival klinkt voor tafeldame Miranda Bolhuis als muziek in de oren. Ook haar buurman Peter de Jong uit Hoogkerk is fan van de eierbal: 'Ik kom niet zo snel net aan patat, maar een eierbal wel. Of twee, drie', zegt de sterkste man van Vlaanderen.



5) Expeditie Krachtpatser

Met De Jong in de studio ontkomt de kersverse kampioen er uiteraard niet aan om zijn krachten te laten zien.



De gehele uitzending van Noord Vandaag bekijk je hierboven of via Uitzending Gemist.