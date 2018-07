Deel dit artikel:











Wordt tbs van verkrachter met een jaar verlengd? De Van Mesdagkliniek (Foto: RTV Noord)

Wordt de tbs met dwangverpleging van een 63-jarige Groninger verlengd of niet? Dat was woensdag de vraag in de Groninger rechtbank.

Het Openbaar Ministerie wil dat de Stadjer langer onder behandeling blijft. Hij werd tot twaalf jaar cel werd veroordeeld wegens zes gewelddadige verkrachtingen van vrouwen, eind vorige eeuw. Behandelaars van de Van Mesdagkliniek vinden dat hij nog niet is uitbehandeld. De man zelf wil dat zijn tbs wordt beëindigd. Hij ondergaat nu een resocialisatietraject. En dat gaat goed volgens de Groninger. Belang van de maatschappij Volgens de offcier van justitie gaan de verloven inderdaad goed en is er geen agressie meer. 'Maar we hebben te maken met zware delicten Niet alleen zijn belang telt, maar vooral ook dat van de maatschappij', aldus de officier. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.