Conflict binnen FNV over akkoord busvervoer; onderhandelaars aan de kant gezet

De FNV is het niet eens met het onderhandelingsakkoord dat ruim een week geleden werd bereikt over het busvervoer in onder meer onze provincie.

Dinsdag is de landelijke subsectorraad van de FNV bijeengeweest in Utrecht. De subsectorraad heeft het onderhandelingsakkoord vrijwel unaniem afgewezen.

Tijdens een vergadering is het vertrouwen in de onderhandelaars, waaronder Pieter Beuzenberg, opgezegd. 'Daaruit kan ik niet anders concluderen dat ik onvoldoende de steun van mijn kaderleden heb om mijn werk als bestuurder (...) geloofwaardig te kunnen uitvoeren', schrijft Beuzenberg in een brief aan de kaderleden.

Het Groninger FNV-kaderlid Henk Rozema is het 'volledig eens' met de keuze van de subsectorraad. 'De 2,75 procent loonsverhoging die eerder werd geboden, is met slechts 0,02 procentpunt omhooggegaan naar 2,77 procent. Dat is veel te weinig: we gaan voor 3,5 procent.'

Het laatste woord is aan de leden: die moeten nog hun stem uitbrengen over het onderhandelingsakkoord.

CNV wel akkoord

De cao-commissie van het CNV is het wél eens met het onderhandelingsakkoord, zegt persvoorlichter Kees de Vos van het CNV. De bond heeft het onderhandelingsresultaat met een positief oordeel doorgestuurd aan de leden. De Vos verwacht dat een meerderheid van de leden in zal stemmen met het akkoord.

Nieuwe stakingen?

Of de situatie bij FNV tot nieuwe stakingen leidt, is nog niet bekend.

