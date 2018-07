Ingebroken in huis Groninger burgemeester Peter den Oudsten

Woensdag is er ingebroken in het huis van Peter den Oudsten, de burgemeester van de gemeente Groningen.

Op het moment van de inbraak was niemand thuis. De politie doet onderzoek naar de inbraak. Het is nog niet bekend wat er is buitgemaakt.



Weggeroepen

Den Oudsten werd weggeroepen tijdens de raadsvergadering van woensdagmiddag. Het voorzitterschap van de vergadering werd daardoor overgenomen door de vice-voorzitter van de raad.

