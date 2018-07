Deel dit artikel:











Vier D66-raadsleden in Haren zeggen partijlidmaatschap op Het Harener gemeentehuis (Foto: Henk Binnendijk/Groningen in Beeld)

Vier van de vijf D66-raadsleden in de gemeente Haren hebben het lidmaatschap van hun partij opgezegd. Ze doen dat uit onvrede over de steun die D66 in de Eerste en Tweede Kamer gaf aan de fusie van Haren met Groningen en Ten Boer.

D66 in Haren was daar fel op tegen. Fractievoorzitter Marjan Bachman en de raadsleden Wil Legemaat, Céline Fenijn en Peter Hidding trekken nu hun conclusies, net als commissielid Ries de Langen. 'In de steek gelaten' Ze voelen zich 'op regionaal, provinciaal en landelijk niveau in de steek gelaten', schrijven ze in een brief aan het landelijk partijbureau van D66. 'Een interne dialoog op inhoud bleek niet gevoerd te kunnen worden', stelt het vijftal. Volgens hen deed D66 in Den Haag niets met de informatie die ze vanuit Haren kregen, 'maar volgden ze kritiekloos alle hele en halve onwaarheden van de provincie'. De politici die de partij verlaten stellen verder dat de partij haar idealen verkwanselt, nu het in de regering zit. Per 31 december Ze beëindigen hun lidmaatschap per 31 december, zodat ze hun werkzaamheden in de raad kunnen voortzetten. Vanaf 1 januari bestaat de gemeente Haren niet meer en gaat het op in de gemeente Groningen. Lees ook: - Peter den Oudsten: 'Ten Boer en Haren worden geen aanhangsel van de stad'

