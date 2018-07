Bezoek ambtenaren aan zwembad Haren tóch niet verhinderd

De delegatie ambtenaren uit Stad die een bezoek bracht aan zwembad Scharlakenhof in Haren is toch niet tegengehouden door een vrijwilliger. Voorzitter Piter Bakker van het zwembad baseerde zich op onjuiste berichten, zegt hij.

'Mij was verteld dat de vrijwilliger de ambtenaren de weg had versperd. Zo stond het ook in een bericht op sociale media. Maar dat blijkt nu toch anders. De groep is niet tegengehouden', zegt Bakker.

Herindeling

Het bezoek van de ambtenaren van de gemeente Groningen viel verkeerd bij de vrijwilliger, vanwege de herindeling. 'De vrijwilliger heeft de ambtenaren laten weten dat ze hier nog niks te zoeken hebben, omdat de fusie nog geen feit is', zei Bakker dinsdag.

Inmiddels is de fusie van Haren met Groningen en Ten Boer wel een feit, nadat de Eerste Kamer dinsdagavond instemde.

De gemeente Haren meldde meteen al dat er niets was gebeurd.

'Ik leer ervan'

Bakker heeft inmiddels met de bewuste vrijwilliger gesproken. 'Ik had mij meteen tot de bron moeten wenden, in plaats van me te baseren op foute berichten. Ik vind het vervelend dat het zo gegaan is, we hadden beiden anders moeten reageren. Ik leer ervan.'

Lees ook:

- Harener vrijwilliger 'gaat door het lint' bij bezoek Groninger ambtenaren