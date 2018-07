Deel dit artikel:











Buurt wil geen andere invulling van terrein Togtemaarschool Omwonenden van de Togtemaarschool (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Het was de bedoeling dat er gepraat zou worden over de invulling van het terrein van de Togtemaarschool in Bedum, maar een aantal buurtbewoners is daar niet van gediend.

Geschreven door Jeroen Berkenbosch

Verslaggever

Als het aan de gemeente ligt gaat er een nieuwe school gebouwd worden op een andere locatie. Op de grond die vrijkomt kan dan iets nieuws komen. Tijdens een inloopbijeenkomst konden inwoners van Bedum meepraten. Misplaatst Een aantal bezwaarmakende bewoners liet hier opnieuw van zich horen. De buurt voert al langere tijd actie tegen de plannen. Ze willen dat er nieuwbouw komt op de huidige locatie. Dit is volgens hen beter voor de verkeersveiligheid, de natuur en dieren in de omgeving. Ook vreest de buurt dat de waarde van hun huizen zal dalen. Tijdens de bijeenkomst deelden buurtbewoners briefjes uit met hun standpunten. Ze vinden meedenken over de invulling misplaatst en niet zinvol. De buurt hoopt op begrip uit de rest van het dorp voor hun bezwaren. Stichting vecht voor belangen buurt 'Wij hopen dat de gemeente tot het besef komt dat nieuwbouw op een andere locatie geen zin heeft. De huidige locatie is hier geschikt voor', vertelt buurtbewoner Tom Buikema. Hij heeft inmiddels samen met andere buurtbewoners de stichting De Vlijt Breed opgericht en is hiermee een rechtszaak begonnen tegen de gemeente. Vertraging Daardoor ligt op dit moment de voorbereiding voor de nieuwbouw van de school stil. De buurt vecht een vergunning aan voor het dempen van een deel van een maar. 'Wij trekken onze portemonnee open en grijpen zoveel mogelijk zaken aan om de nieuwbouw aan te vechten', zegt Buikema. 'Wij vechten voor een goed doel: de buurt moet zo blijven.' De buurt gaat tot aan de Raad van State. 'Ons doel is dat het plan niet doorgaat.' Nog zeker vier jaar vertraging De buurt hoopt op afstel en dat de nieuwe gemeente Het Hogeland er straks iets van gaat vinden. Op 1 januari 2019 fuseert de gemeente Bedum namelijk met De Marne, Winsum en Eemsmond. 'Op dit moment is er geen oppositie in Bedum. Dat is in ons nadeel. Een partij die aan onze kant staat en met ons meedenkt', vertelt Buikema. Hij hoopt dat dit in de nieuwe gemeente anders zal zijn. De gehele gemeenteraad, op de VVD na, is voor nieuwbouw op een andere locatie. Ideeën 'Deze avond is bedoeld voor ideeën. We hebben al wat binnen gekregen', laat Wubbo Haaijen weten. Hij is namens de gemeente Bedum aanwezig bij de inloopbijeenkomst. 'Ik weet niet of de buurt ideeën aan gaat leveren. Daar bemoeien wij ons niet mee. We hebben een onafhankelijk bureau ingeschakeld die de ideeën vandaag gaat inventariseren.' Na de zomervakantie worden ze besproken in de raad. Lees ook: - Bedum kiest voor school op omstreden nieuwe plek

