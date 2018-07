Voormalig secretaris-generaal Verenigde Naties krijgt eredoctoraat RUG

Voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon krijgt van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) op 17 oktober een eredoctoraat uitgereikt.

De Zuid-Koreaanse diplomaat was de achtste secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN) en ontvangt de onderscheiding op voordracht van rector magnificus Elmer Sterken.

Ban Ki-moon opent als hij in Groningen is bovendien het nieuwe klimaatinstituut Global Centre of Climate Adaptation.

Grote verdiensten

Ban krijgt de onderscheiding vanwege zijn werk als voorzitter van de Global Commission on Adaptation, zijn grote maatschappelijke verdiensten op gebied van vrede en veiligheid, en vooral voor de totstandbrenging van het VN Klimaatakkoord van Parijs.

Als topman van de VN, een functie die hij vervulde van 2007 tot en met 2016, heeft Ban Ki-moon van de mondiale aanpak van de opwarming van de aarde een van de prioriteiten van zijn bestuursperiode gemaakt.

Klimaatverdrag

Bans inzet wordt volgens de RUG 'wereldwijd erkend als de belangrijkste succesfactor voor de totstandkoming van het VN Klimaatverdrag van 2015'.

Lees ook:

- Paas enthousiast over komst klimaatcentrum: 'Het komt in de buurt van een Nobelprijs'

- Klimaatcentrum VN komt in Groningen