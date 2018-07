Messteker van de Orchideestraat 'loopt de boel te flessen'

De tbs met dwangverpleging van een 31-jarige Groninger moet met twee jaar worden verlengd. Dat heeft het Openbaar Ministerie woensdag bepleit voor de Groninger rechtbank.

De man zit in de Van Mesdagkliniek nadat hij in 2013 zijn ex-vriendin en haar twee dochters neerstak in hun woning aan de Orchideestraat in Stad. De man werd later gevonden in een trein op het station.

Intimiderend seksueel gedrag

Het OM wil hem langer vasthouden omdat hij het onderzoek in het Pieter Baan Centrum naar zijn toerekeningsvatbaarheid 'heeft lopen flessen'. Ook zijn er zorgen om zijn intimiderend seksueel gedrag naar andere patiënten toe.

Volgens de advocaat van de Stadjer wordt de boel overtrokken door het OM. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Lees ook:

- Vrouw neergestoken, twee kinderen gewond