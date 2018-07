De onfortuinlijke grasbaancoureur Romano Hummel keert donderdagavond per ambulance terug uit Frankrijk.

De coureur uit Hoogkerk brak tijdens de finale van het EK in het Franse Tayac zijn linker bovenbeen bij een crash. Hummel kwam in zijn eerste heat in aanraking met Lars Zandvliet.

Geopereerd

Hummel onderging maandag een operatie aan zijn been. Het is onduidelijk hoe lang de Hoogkerker moet revalideren.

