'Studenten in Noorden moeten ook in laatste week voor zomervakantie gratis ov'

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe willen dat studenten in het Noorden ook in hun laatste week voor de zomervakantie gratis met het openbaar vervoer kunnen reizen. Dat heeft de provincie in een brief verzocht aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

In de brief vraagt de provincie aan DUO 'voor nu en in de toekomst te zorgen dat de periode in de zomervakantie, waarin de studenten-ov-kaart geldig is, als kortingskaart binnen de vastgestelde vakanties in Nederland valt', zo meldt RTV Drenthe.

Mbo'ers

Met name mbo-studenten uit het Noorden zouden dit jaar in hun laatste schoolweek moeten betalen voor het ov, omdat de geldigheid van de ov-kaart voor studenten de vakantieperiode van de hogescholen en universiteiten aanhoudt. Tussen 16 juli en 16 augustus kunnen studenten met hun ov-kaart niet gratis reizen, maar krijgen ze in plaats daarvan korting.

