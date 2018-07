Westerkwartier gaat experimenteren met nieuwe manier van stemmen tellen

Bij de komende raadsverkiezingen gaat de toekomstige gemeente Westerkwartier op een nieuwe manier de stemmen tellen. De gemeente doet mee aan een landelijk experiment. Daardoor laat de definitieve verkiezingsuitslag een dagje langer op zich wachten.

Op dit moment worden in alle stembureaus eerst de stemmen op de partijen geteld. Vervolgens worden, diezelfde avond, de stemmen op de individuele personen geteld. Die methode heeft nadelen: het tellen kan nachtwerk worden en de kans op fouten is groter, omdat de stemmentellers er al een lange dag op hebben zitten. Dat kan vervolgens leiden tot een hertelling.

Over twee dagen

Bij het experiment wordt het stemmentellen over twee dagen verspreid. Op de verkiezingsdag worden puur en alleen de stemmen op de partijen geteld. Een dag later zijn de stemmen op individuele personen aan de beurt.

Nadelen

Het experiment moet, zo schrijft de gemeente Leek, ervoor zorgen dat er efficiënter, transparanter en controleerbaarder wordt geteld.

Voor het experiment zijn meer tellers nodig. De tellers die op dag één de stemmen op de partijen tellen, mogen een dag later niet de stemmen die op de personen zijn uitgebracht tellen. Daarvoor wordt een frisse telploeg in het leven geroepen.

Centrale telling

Daarnaast worden de stemmen op de individuele personen op een centrale locatie geteld. Dit gaat gebeuren in het gemeentehuis van Leek. Alle stemmen die op andere locaties zijn uitgebracht, worden ingepakt, verzegeld en naar de tellocatie gebracht. Het gemeentehuis moet ook op een bepaalde manier worden ingericht. Dit alles kost meer geld.

De totale meerkosten worden geschat op tienduizend euro. De overheid springt daarin bij. Dat geeft een vergoeding van 7500 euro. Dat betekent dat Leek zelf 2500 euro op tafel moet leggen.

Gemeentehuis gesloten?

Het kan het zo zijn dat het gemeentehuis door de extra telling op 22 november, een dag na de verkiezingen, gesloten is. De gemeente durft nog niet te zeggen of dat definitief het geval is.

De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn vormen samen met de dorpen Ezinge, Feerwerd en Garnwerd de nieuwe gemeente Westerkwartier. Inwoners daarvan mogen op 21 november naar de stembus. Er kan op die dag op 55 locaties gestemd worden.

