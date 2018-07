Deel dit artikel:











CDA wil opheldering over de blazers bij chemiebedrijf Een blazer (Foto: RTV Noord)

Het CDA in Provinciale Staten heeft opheldering gevraagd over de blazers van het chemiebedrijf ESD-SIC in Delfzijl.

Blazers zijn stofwolken die bestaan uit zand en petroleumcokes. Ze komen uit de ovens van het chemiebedrijf. Het fenomeen veroorzaakt onrust onder de omwonenden. Hoe staat het met het onderzoek? Het CDA wil weten hoe het staat met de onderzoeken die lopen naar de blazers. Ook wil de partij een toelichting van ESD wat er allemaal gedaan wordt om de blazers te voorkomen. Wat is een blazer? ESD-SIC maakt siliciumcarbide, een slijpmiddel dat bijvoorbeeld gebruikt wordt in schuurpapier. Dat gebeurt in overdekte ovens in de buitenlucht. Als zo'n overkapping bezwijkt, komt een grote stofwolk omhoog, een zogenoemde blazer. Lees ook: - Opnieuw een blazer bij ESD-SIC in Delfzijl

