VVD-fractievoorzitter Westerwolde stopt ermee

Beertje Wijnholds, de fractievoorzitter van de VVD in de gemeente Westerwolde, stopt na twintig jaar met haar raadslidmaatschap. Ruim zeven maanden na de verkiezingen voor de Westerwoldse raad houdt Wijnholds het voor gezien.

Wijnholds geeft aan 'door een combinatie van factoren tot de conclusie te zijn gekomen dat het tijd is om het stokje over te dragen'. Ze was naast fractievoorzitter ook voorzitter van commissievergaderingen in Westerwolde.

Nieuw raadslid

Klaas Buigel vervangt Wijnholds na het zomerreces in de Westerwoldse raad. Wie fractievoorzitter wordt is nog niet duidelijk: behalve Buigel kan dat ook het andere VVD-raadslid worden: Pieter Dinkla. Dinkla geeft in een afscheidsspeech aan geschrokken te zijn van het plotselinge vertrek van Wijnholds, maar veel te danken te hebben aan Wijnholds.

Verzilverlening

Wijnholds boekte tijdens haar laatste raadsvergadering, afgelopen woensdagavond, nog een succes. Haar voorstel voor de komst van een 'verzilverlening' haalde het. Met de verzilverlening kunnen mensen die hun vermogen in hun huis hebben zitten, en moeite hebben om geld bij de bank te lenen, toch hun huis aanpassen. Dat kan helpen om huizen levensloopbestendig te maken.