Reining Transport: 'Rijdend appen onmogelijk maken? Goed plan!'

Transport en Logistiek Nederland (TLN) roept vrachtauto- en telefoonfabrikanten op om appen achter het stuur technisch onmogelijk te maken. Volgens de ondernemersorganisatie zou alleen handsfree navigeren en bellen mogelijk moeten zijn.

Het is een oproep die wordt toegejuicht door Gerrit Hes, directeur bij Reining Transport in Kolham.

'Ik ben er zelf niet bij als de chauffeurs rijden, maar vind het enorm belangrijk dat ze hun aandacht bij het verkeer houden. In het nieuws zie je de laatste tijd ook een toename van ongelukken met vrachtauto's, reden genoeg dus om hier extra op te letten.'

Boordcomputer

Reining Transport communiceert momenteel niet met de chauffeurs via de telefoon, maar via een boordcomputer. 'Er zit een soort tablet in het voertuig. Maar het gebruik daarvan tijdens het rijden is ook niet toegestaan', zegt de directeur. 'Anders heeft dat hetzelfde effect als appen.'

Meer controle

TLN zou willen zien dat de overheid de pakkans van appende chauffeurs met technieken vergroot. De werkgeversorganisatie noemt nieuwe proeven als uitkomst, zoals het experiment van de politie waarbij een camera wordt gebruikt, die automatisch registreert of weggebruikers hun telefoon gebruiken tijdens het rijden.

Kosten onduidelijk

Om daadwerkelijk het appen aan boord onmogelijk maken, zijn technische ingrepen nodig. De kosten hiervan zijn nog niet duidelijk, maar dat zit Hes niet dwars: 'Die uitgaven moet je uiteindelijk een beetje uitsmeren. Het gaat hier wel om mensenlevens.'

Hes geeft toe dat het lastig is om controle uit te oefenen en zicht te houden op het algehele plaatje. 'Maar ik zie wel alle boetes voorbijkomen.'

