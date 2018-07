Willemijn Bos en Mimoun Mahi paradepaardjes tijdens Nationale Sportweek

Hockeyster Willemijn Bos en voetballer Mimoun Mahi worden sportpromotors van de Nationale Sportweek in Groningen. De Nationale Sportweek vindt plaats van 15 tot en met 29 september en viert de start van het sportseizoen.

De Nationale Sportweek is een landelijk sportevenement dat twee weken lang sporten in de etalage zet en laat zien hoe gezond en vooral ook hoe leuk sporten en bewegen is. Groningen is dit jaar één van de organiserende steden van de Nationale Sportweek.

Passie

Willemijn Bos en Mimoun Mahi zijn gevraagd als promotor omdat 'ze een enorm grote passie voor sport en bewegen hebben'. Hockeyster Willemijn Bos won met het Nederlands team zilver op de Olympische Spelen in Rio 2016. Momenteel speelt ze bij GHHC Groningen. Voetballer Mimoun Mahi speelt als aanvaller bij FC Groningen.

Taadj en Kazemi

Naast Bos en Mahi zullen ook Lycurgus-coach Arjan Taaij en oud-bondscoach taekwondo Habib Kazemi als sportpromotor van de Nationale Sportweek proberen Groningers enthousiast voor sport te krijgen.

