IJsmeester Noordlaren stopt na 25 jaar: 'Tijd om een andere hobby te zoeken'

Gezinus van Iren, de man die ruim dertig jaar de nachtelijke werkzaamheden deed op de ijsbaan van Noordlaren, houdt het voor gezien.

IJsvereniging De Hondsrug moet op zoek naar een nieuwe ijskoning.

Zwaar werk

Reden voor Van Iren om te stoppen is het nachtwerk: het breekt hem op. 'Gezien mijn werkzaamheden krijg je je rust niet goed, ik had vorig jaar een week nodig om weer te herstellen. Dus nu is het tijd om door te pakken en een andere hobby te zoeken', zegt de voormalige ijsmeester.

's Ochtends zag je de schoolmeester uit het raam kijken, de kinderen kregen 's middags een uurtje ijsvrij. Ja, dat doet je wel wat. Gezinus van Iren - Voormalig ijsmeester Noordlaren

Jeugdliefde

Van Iren begon zijn liefde voor ijs als kind te ontwikkelen. Hij hielp bij het verspreiden van takken om de route van een toertocht aan te geven. 'In het begin toen ik bij de ijsvereniging kwam reed ik 's nachts voor het loonbedrijf, dan reden we bij toerbeurt met water uit de polder naar de ijsbaan. En dan zag je 's ochtends de schoolmeester uit het raam kijken, de kinderen kregen 's middags een uurtje ijsvrij. Ja, dat doet je wel wat.'

Ik ben nog lang niet van het toneel verdwenen! Gezinus van Iren - Voormalig ijsmeester Noordlaren

Topje van de ijsberg

Het ongekende hoogtepunt voor de ijsmeester was het NK natuurijs op het Zuidlaardermeer. 'We hebben jarenlang geprobeerd om die wedstrijd hierheen te krijgen. Dat lukte nooit. Maar nu op een gegeven moment hadden we alles zo goed voor elkaar dat we met de ogen dicht van elkaar wisten wie wat moest doen, wat er moest gebeuren. Dat heeft ons wel geholpen, dat we die wedstrijd mochten doen.'



Een gladde ijsbaan bij Ijsvereniging De Hondsrug: het werk van Van Iren. (Foto: Wiebe Klijnstra)

Feestcommissie

De ijskoning van Noordlaren zegt de schaatswereld niet voorgoed vaarwel. Alle verhalen van de schaatsclub zet hij de komende tijd op papier. Als vrijwilliger gooit hij het over een andere boeg: Van Iren sluit zich aan bij de plaatselijke feestcommissie. 'Dat is gewoon overdag, dus hoef ik er niet midden in de nacht uit. Ik ben nog lang niet van het toneel verdwenen!'

